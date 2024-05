Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14 - 25 mai 2024 are loc editia cu numarul 77 a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul competitiei principale este prezidat de regizoarea si actrita americana Greta Gerwig, iar ceremoniile de deschidere si de inchidere vor fi gazduite de actrita franceza Camille Cottin, potrivit festival-cannes.com.

- La 38 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor, fotbalul autohton iși cauta calea. Izbitor este ca absența rezultatelor conteaza mai puțin. Chiar daca performanțele au lipsit, au existat momente de statisfacție. Rare, dar demne de luat in seama. Lipsa autenticitații este de fapt cea care conteaza.…

- Doua filme romanești au fost incluse in selecția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. „Trei kilometri pana la capatul lumii” și „Nasty”, documentarul despre Ilie Nastase vor fi proiectate in cadrul festivalului de pe Riviera Franceza, ce va avea loc intre 14 și 25 mai, scrie europafm.ro.…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pornit o afacere fara batai de cap! Popularul cuplu de actori și-au unit nu doar destinele, ci și conturile cu scopul de a cumpara o casa generoasa. Insa, in cele din urma, au mai amanat proiectul iar dorința lor locativa s-a ”imparțit” in patru garsonere, doua de fiecare,…

- Prima parte din "Napoleon", de Abel Gance, o pelicula legendara din universul filmului mut, va fi proiectata in luna mai la Festivalul de la Cannes sub forma unei versiuni asteptate cu mare nerabdare de cinefili si care a necesitat mai mult de 15 ani de restaurare. La un secol dupa filmarea peliculei,…

- Duminica seara, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 96-a editie a galei Premiilor Oscar 2024, care celebreaza cele mai stralucite performanțe din cinematografie.Vedetele de la Hollywood au defilat pe covorul roșu sub luminile orbitoare ale camerelor de luat vederi și ale blițurilor. Și anul acesta,…

- Casa renumitului actor a fost luata cu asalt de jandarmi, care au descins in cautarea de arme de foc. Aceștia au gasit 72 de arme, dar și 3.000 de cartușe! In plus, in casa actorului era organizat și un poligon de tragere. Alain Delon a dat de belea, la 88 de ani! Jandarmii au descins la locuința actorului…

- Lungmetrajul „Anatomie d’une chute”, regizat de Justine Triet, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2024, organizata vineri seara in sala Olympia din Paris, unde aceasta pelicula s-a impus la sase categorii de premii, inclusiv la categoria principala, „cel mai bun film”,…