Țara care va implementa săptămâna de lucru de şase zile Grecia urmeaza sa implementeze o saptamana de lucru de șase zile, intr-un efort de a combate deficitul de muncitori calificați, o problema acuta in economia sa. Potrivit publicației ekathimerini.com, aceasta masura va intra in vigoare la data de 1 iulie, oferind angajaților posibilitatea de a extinde saptamana de lucru standard de cinci zile. Decizia vine […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

