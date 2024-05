Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul spune ca exercițiile in curs de desfașurare din jurul Taiwanului testeaza capacitatea armatei de a prelua puterea asupra insulei autoguvernate, la cateva zile dupa ce noul sau președinte a depus juramantul.

- China a inceput joi, in jurul Taiwanului, doua zile de exercitii de „pedepsire”, declarand ca sunt un raspuns la „acte separatiste”. Armata taiwaneza si-a mobilizat fortele si s-a declarat increzatoare ca poate proteja insula, condamnand China pentru „provocari si actiuni irationale”.

- 30 de avioane militare chineze au fost detectate in decursul ultimelor 24 de ore in jurul Taiwanului, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Taipei, aceasta fiind una din cele mai importante desfasurari din acest an.

- Unsprezece nave chineze au fost detectate in decurs de 24 de ore in jurul Taiwanului, a declarat miercuri Ministerul Apararii taiwanez, un record de la inceputul acestui an, informeaza AFP, potrivit Agerpres.