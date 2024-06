CUTREMUR, duminică! Seismul a avut magnitudinea de 6,3 Cutremurul a avut epicentrul in Oceanul Pacific, la o adancime de 25 kilometri, la ora locala 09.47 (14.47 GMT), la peste 600 kilometri de capitala Lima. Autoritatile nu au emis alerta de tsunami, potrivit Agerpres.Peru se afla pe asa-zisa centura de foc a Pacificului, o vasta zona de activitate seismica de-a lungul coastei de vest a continentului american. Tara este zdruncinata de cel putin 400 de seisme perceptibile in fiecare an. Cutremur, vineri dimineața, in Romania. INFP anunța activitate seismica intensa, dupa furtunile de cod roșu Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

