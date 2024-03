Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 5,1 milioane de persoane din țari terțe au imigrat in Uniunea Europeana in 2022, in timp ce 1,5 milioane de persoane au imigrat din statele membre UE in afara Europei, conform datelor publicate de Eurostat. Afluxul de imigranți in UE din state non-membre s-a dublat fața de 2021, transmite…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, joi, in semifinalele turneului challenger de la Murcia (Spania), dotat cu premii totale de 74.825 de euro. Cei doi au trecut de cuplul Jan Choinski (Marea Britanie)/Denis Evseev (Kazahstan) cu 7-5, 6-3. Principalii favoriti au obtinut…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat in sferturile de finala ale turneului challenger de la Murcia (Spania), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, miercuri, dupa ce s-a impus in fata cuplului Aisam-ul-Haq Qureshi (Pakistan)/David Vega Hernandez (Spania), cu 6-1, 6-4.Principalii…

- Perechea romano-poloneza Monica Niculescu/Magda Linette a fost invinsa de cuplul Hao-ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic), cu 1-6, 6-2, 10-4, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Victor Vlad Cornea si austriacul Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul francez Sadio Doumbia/Fabien Reboul, cu 7-6 (7/3), 6-3, vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii totale…

- Fostul international suedez Kurt Hamrin, ultimul supravietuitor al finalei Cupei Mondiale de fotbal din 1958, castigata de Brazilia lui Pele, a incetat din viata la varsta de 89 de ani, in apropiere de Florenta (Italia), a anuntat duminica Fiorentina, unul dintre fostele sale cluburi, informeaza AFP.Format…

- Romania, medalie de argint la snowboard cross, in cadrul FIS Cup Juniori din Germania Podiumul a fost completat de Sara Pitonakova (Slovacia) – locul 1 și Dorota Pitonakova (Slovacia) – locul 3. La competiție au participat sportive din Italia, Slovacia, Germania, Cehia, Olanda, Austria și Australia.…