Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Cazan, solist, compozitor și orchestrator, care a fost la un pas de a reprezenta Romania, in 1993, la Eurovision, cu piesa “Say something”, a analizat actuala ediție a concursului muzical, desfașurata in Suedia. Cu o zi inainte de marea finala, artistul și-a expus punctul de vedere, in exclusivitate…

- O copila cu chip de inger, dar cu forța unui unui uragan. Mia Rusu a oferit un moment magistral la Romanii au talent, in doar cateva minute petrecute pe scena, a lasat jurații cu gura cascata. Micuța de doar 11 ani a adus lacrimi in ochii tuturor celor din sala. Un copil cu un talent […] The post Moment…

- Un moment inedit, adus de un concurent ce vine de la distanța uriașa de Romania, a imparțit parerile la masa juriului și a creat chiar cateva neințelegeri intre Mihai Bobonete și Dragoș Bucur. „Familia mea e foarte stricta. Am un stramoș samurai” Hisashi Watanabe a venit la Romanii au talent tocmai…

- Cine este Dionysios Pasas, grecul care a impresionat la Romanii au talent? Concurentul de 55 de ani a impresionat jurații cu prestația lui. Cum a ajuns sa cante in restaurantele din Romania? Cine este Dionysios Pasas, grecul de la Romanii au talent In ediția de vineri seara, 12 aprilie 2024, pe scena…

- Un nou golden buzz la Romanii au talent 2024! O concurenta a reușit sa uimeasca pe toata lumea cand a aparut pe scena. Jurații și publicul au trecut prin emoții de nedescris cand au privit momentul tinerei de 20 de ani. Andra nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi! Moment special pe scena […]…

- „Sper doar sa fiți cu inima la mine”. O apariție cu totul speciala pe scena Romanii au talent. Daniel Ciobanu a fost model internațional, apoi a mers in Orientul Mijlociu la calugarii shaolini, iar acum lucreaza pamantul in Romania. Un concurent cu o poveste de viața fascinanta Un chip frumos, o voce…

- In ediția de vineri seara, 16 februarie 2024, telespectatorii au avut parte de un moment plin de emoție la Romanii au talent, dar și de senzualitate din partea unor concurenți din Germania. Cuplul Michael si Kira a dansat senzual pe muzica romantica, iar jurații au fost de-a dreptul impresionați. Cel…