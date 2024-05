Musk: „În viitor, niciunul dintre noi nu va avea un loc de muncă” Elon Musk a facut anunțul! Acesta a vorbit despre neincrederea in OpenAI, despre valorile Gemini și despre un viitor pe Marte la conferința anuala de tehnologie și inovație VivaTech 2024, scrie Euronews.com . „Cred ca vom avea primii oameni pe Marte probabil in 10 ani, poate șapte-opt ani”, a declarat Elon Musk joi la targul VivaTech de la Paris, adaugand ca oamenii se vor intoarce pe Luna in cinci ani. In cadrul unei sesiuni intitulate „Tot ceea ce ați vrut intotdeauna sa știți despre Elon Musk, dar v-a fost teama sa intrebați”, dupa titlul unui film de Woody Allen, publicul pasionat de tehnologie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

