Ciclonul care a devastat Italia se apropie de România Vremea extrema face ravagii in tarile din vestul Europei. Italia lovita de furtuni violente Sute de localnici au fost nevoiti sa fuga din case pentru a se salva. Pompierii au salvat batrani si oameni imobilizati in barci pneumatice. In unele locuri, apa e pana la brau. Oamenii au incercat sa ia cu ei tot ce au putut din case. Giuseppe Sala, primarul orașului Milano: La nord de Milano, unde s-a construit mult, terenul este clar afectat de interventia omului si nu absoarbe apa. Muncim inca de noaptea trecuta. In Italia, in timp de orasele din sud se topesc la 35 de grade, in nord, ploile de cod… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

