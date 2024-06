Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara a caștigat Cupa Romaniei 2023/2024 și a pornit fiesta # In tabara adversa, cei de la Oțelul Galați au fost prabușiți dupa ce au ratat marele trofeu. Corvinul Hunedoara, o divizionara secunda, echipa fara drept de promovare in Superliga in acest sezon, a cucerit Cupa Romaniei dupa…

- Forbalistul CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis (33 de ani), ar avea probleme in viata personala, dupa ce presa din Grecia sustine ca s-a despartit de sotie dupa ce aceasta ar fi aflat ca fotbalistul ar fi avut mai multe escapade la Cluj.Panagiotis Tachtsidis si Zeta Theodoropoulou s-ar fi despartit dupa…

- Ioan Andone a urmarit Rapid - CFR Cluj 1-4 și nu i-a venit sa creada ca ardelenii conduceau cu 4-0 la pauza in Giulești. CFR Cluj venea dupa umilința cu Corvinul Hunedoara din Cupa Romaniei, scor 0-4, meci pe care Andone l-a vazut de pe stadion. Iar fostul antrenor din Gruia a ramas șocat de transformarea…

- In urma cu patru zile, CFR Cluj a ramas fara antrenor și președinte dupa ce Adrian Mutu și Cristi Balaj au decis sa demisioneze, in urma eșecului suferit in Cupa Romaniei cu Corvinul Hunedoara, 0-4. Deși gruparea din Gruia și-a revenit rapid dupa umilința istorica contra unei formații din divizia secunda,…

- CFR Cluj trece printr-o perioada dezastruoasa, atat sportiv, cat și financiar # Clubul din Gruia a facut publice datele fiscale pe anul 2023 # Datoria echipei lui Nelu Varga a crescut din nou și a ajuns la 35 de milioane de euro. CFR Cluj tocmai a ramas fara antrenor și președinte, dupa ce Adrian Mutu…

- O fotografie postata pe pagina de Facebook a clubului Corvinul Hunedoara, dupa victoria din Cupa Romaniei, 4-0 cu CFR Cluj, a devenit virala. Jucatorii formației din Liga a II-a pare ca sunt participanții la un concurs de „patrațele”, iar imaginea e insoțita de textul: „La putere maxima”.In imagine…

- CFR Cluj a primit o lecție de fotbal marți seara dupa ce a fost eliminata de Corvinul Hunedoara in sferturile Cupei Romaniei. Pe grupurile de Facebook au inceput sa apara mesaje ironice la adresa echipei din Gruia.

- ”Cupa este unul dintre obiectivele clubului in acest an și trebuie tratat ca atare”, a afirmat antrenorul lui CFR Cluj, Adrian Mutu, inaintea meciului din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, meci pe care echipa din Gruia il va juca marți, la Hunedoar