Marcel Ciolacu spune de ce au fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare: „Daca nu, prezenta la vot in acest moment ar fi fost una sub 25%". Liderul PSD a afirmat ca decizia de comasare alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost una foarte buna. „Sunt prim-ministrul Romaniei. Vremelnic. Eu nu iau decizii in functie […]