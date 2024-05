Ciclonul lovește România. Vremea se strică în toată țara, urmează ploi și vijelii Vremea o ia razna in toata țara, dupa ce un ciclon care a lovit centrul Europei a ajuns și in Romania. Specialiștii ANM spun ca situația se schimba chiar din dupa-amiaza zilei de marți, cand sunt așteptate mai multe fenomene extreme și ploi puternice. Romania, lovita de ploi și vijelii Vremea se schimba in toata […] The post Ciclonul lovește Romania. Vremea se strica in toata țara, urmeaza ploi și vijelii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

