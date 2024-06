Stiri pe aceeasi tema

- Dupa publicarea raportului, directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat pentru CNBC ca o intelegere pentru achizitionarea furnizorului sau cheie Spirit AeroSystems este mai mult decat probabila in al doilea trimestru. Cei doi producatori au confirmat discutiile, desi preturile raman o provocare…

- Un avion Boeing 737-800 operat de Southwest Airlines, cu destinația Houston, statul Texas, s-a intors duminica in siguranța la Aeroportul Internațional Denver, dupa ce un capac de motor s-a desprins și a lovit flapsul aripii, a anunțat Administrația Federala a Aviației americane, relateaza CNN și BBC,…

- ”Acesta este un moment esential pentru noi si avem de lucru serios pentru a construi increderea si pentru a ne imbunatati operatiunile”, a declarat Stephanie Pope, care a fost numita luni presedinta si CEO al Boeing Commercial Airplanes, intr-un e-mail adresat angajatilor, vazut de Reuters. Pope a fost…

- Pasagerii care se aflau intr-un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines care a suferit o urgenta in aer pe 5 ianuarie, din cauza desprinderii unui panou de usa in timpul zborului, au fost anunțate de Biroul Federal de Investigatii (FBI) ca ar putea sa fi fost victimele unei infractiuni, relateaza…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a transmis pasagerilor care se aflau intr-un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines care a suferit o urgenta in aer pe 5 ianuarie, din cauza desprinderii unui panou de usa in timpul zborului, ca ar putea sa fi fost victimele unei infractiuni, potrivit scrisorilor…

- Scrisorile, un pas procedural in unele anchete penale ale Departamentului de Justitie, sunt un semn ca ancheta sa in situatia de urgenta a avionului MAX 9 merge inainte. Scrisorile, datate marti, spun ca FBI i-a identificat pe pasageri ”ca posibile victime ale unei infractiuni. ”Acest caz este in prezent…

- Un barbat din California a descris ce a simțit in timpul zborului Alaska Airlines atunci cand se afla la doar cațiva centimetri de o gaura in avion care a aparut atunci cand o ușa nefolosita a zburat in mijlocul cursei. Cuong Tran a declarat pentru BBC ca centura de siguranța l-a salvat in timp ce […]…

- Un avion Boeing 777 a aterizat in regim de urgenta la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut pneul de pe una dintre roti in timpul decolarii, un nou incident care se adauga recentelor probleme ale producatorului american de avioane, transmite AFP. O inregistrare video postata online arata ca una dintre…