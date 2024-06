Mondelez a reluat fabricarea biscuiţilor Oreos în Ucraina, după repararea unei fabrici distruse de război Fabrica Mondelez din Trostianet este acum complet reconstruita, dupa ce s-a deschis partial anul trecut pentru a produce ciocolata, potrivit unui comunicat al companiei. Compania a spus ca biscuitii Oreo si alte ciocolate produse la fabrica din Ucraina nu sunt exportate in Rusia vecina. Mondelez are trei fabrici in Rusia si isi vinde biscuitii si snackurile acolo, in ciuda boicoturilor si apelurilor angajatilor, activistilor si investitorilor care ii cer sa se opreasca. Mondelez a declarat anterior ca isi va face afacerile in Rusia ”de sine statatoare”, cu un lant de aprovizionare autosuficient… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

