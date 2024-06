Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, continua cu acuzațiile de frauda in legatura cu alegerile locale din 9 iunie și afirma ca peste 100 de procese verbale „au fost falsificate și urcate in platforma AEP”. Contracandidatul sau, George Tuța, in schimb, și-a anunțat victoria in scrutin…

- „Cifrele nu mint”, este mesajul lui George Tuța, candidatul PSD-PNL, dupa ce Clotilde Armand a cerut renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei. „Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru recladirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arata tot asta. Nimeni nu mai poate intoarce votul…

- George Tuța, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1, a transmis un mesaj dur, dupa ce actualul edil al sectorului, Clotilde Armand, a fost trimis in judecata. Primarița USR este acuzata ca ca a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și și-a oferit bani…

- George Tuța, candidatul PNL – PSD la Primaria Sectorului 1, a aratat astazi pe viu ce inseamna nepasarea primariței Clotilde Armand fața de salubritatea din sector. George Tuța i-a invitat pe ministrul Mediului, Mircea Fechet, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, și reprezentanți…

- Potrivit sondajului CURS, liberalul propus de formațiunile alianței PSD-PNL se afla umar la umar cu actualul primar, George Tuța și Clotilde Armand fiind cotați la egalitate, cu cate 28%, pe poziția a treia situandu-se candidatul PUSL, Liviu Negoița, cu 13%.Surpriza consta in ascensiunea rapida a candidatului…

- George Tuța, candidatul alianței PNL-PSD la Primaria Sectorului 1, arata cifrele dezastrului din mandatul lui Clotilde Armand: primaria condusa de aceasta a atras doar 0,5% din totalul fondurilor UE din Politica de Coeziune pentru București in 2020 – 2024. George Tuța precizeaza ca din totalul de 754,8…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Primaria Sectorului 2 din București a anunțat lansarea spre consultare publica a unui proiect de hotarare care interzice hranirea porumbeilor sau a altor pasari salbatice pe domeniul public. Inițiativa vine in urma numeroaselor plangeri ale cetațenilor legate de murdaria provocata de pasari. Motive…