- In noiembrie anul trecut, un fenomen rar s-a putut vedea pe cer in Romania, dar și din Ungaria, unde s-a putut observa aurora boreala de un roșu aprins. Cel mai bine s-a vazut din Timiș. Fenomenul se repeta acum.

- O aurora boreala roz rara a fost observata in Ucraina. Culoarea deosebita a luminilor de pe cer a fost observata de locuitorii din regiunile nordice ale Ucrainei. In noaptea de 3 mai, locuitorii Ucrainei au putut observa o stralucire roz pe cer - aurora boreala.

O veste trista a aparut azi noapte in mediul academic din Arad și nu numai. Profesorul universitar Corneliu Padurean s-a stins din viața la varsta...

De fapt e vorba de unul și de ceilalți adunați in jurul lui și care se cred politicieni. Cateodata chiar ma mir cand oameni, cunoscuți,...

Un spectacol viu, dinamic și colorat. Este vorba despre spectacolul „Colivia nebunelor", de Jean Poiret, o supercomedia pe care actorii Teatrului „Regina Maria" din Oradea...

In 2008, atunci cand s-a facut descentralizarea spitalelor, in Arad existau trei spitale: Spitalul Matern, Municipalul și Spitalul Județean. Primarul de la acea vreme, Gheorghe...

O vioara veche de aproape 300 ani a ajuns, din Germania, in mainile unui tanar aradean stralucit, care era in cautarea inlocuirii propriului instrument, ce...

Cinci biciclete electrice furate din Olanda de catre un aradean a adus autoritațile straine in municipiul Arad. Doua percheziții domiciliare au avut loc astazi la...