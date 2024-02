Stiri pe aceeasi tema

- Echipele spaniole Betis Sevilla si Alaves au incheiat la egalitate duminica seara, la Sevilla, scor 0-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga. Ianis Hagi nu a fost utilizat la Alaves, informeaza news.ro. A fost remiza fara goluri pe stadionul Benito Villamarin, din Sevilla, acolo unde cele doua…

- Viitorul lui Ianis Hagi (25 de ani) din vara este incert. Prestațiile neconvingatoare ale internaționalului roman la Deportivo Alaves fac aproape imposibil scenariul ramanerii sale in La Liga, iar, in aceste momente, nici Rangers nu pare sa fie interesata de el. Un material publicat in presa din Scoția…

- Ianis Hagi a fost criticat de o publicație apropiata de Rangers, iar jurnaliștii scoțieni par ca nu il mai vor inapoi la club pe fotbalistul imprumutat la Deportivo Alaves, transmite Sport.ro . Internaționalul roman este imprumutat la Alaves pana in vara, dar nu va fi pastrat de basci dupa expirarea…

- Presa din Spania a analizat prestația lui Ianis Hagi din meciul Deportivo Alaves - Barcelona 1-3. Mijlocașul de 25 ani a intrat in minutul 77, la 1-3, dupa ce in ultimele 4 etape antrenorul Luis Garcia nu l-a bagat deloc. Iar in minutele bifate in partida contra catalanilor, Ianis nu a reușit sa-și…

- Atletico Madrid joaca impotriva lui Rayo Vallecano in etapa a 20-a din La Liga. Meciul incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport și DigiSport. Portarul Horațiu Molodvan (26 de ani) e rezerva la gazde, dar fundașul Andrei Rațiu (25 de ani) e titular la oaspeți. ...

- Deportivo Alaves, echipa internationalului roman Ianis Hagi, a invins in deplasare, cu scorul de 3-2, formatia FC Sevilla, vineri seara, in primul meci al etapei a 20-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Au marcat: Facundo Tenaglia (26), Kike Garcia (40) si Ruben Duarte (90) pentru invingatori,…

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost titular in meciul din Cupa Regelui dintre Deportivo Alaves și Real Betis, scor final 1-0, dar nu a ieșit in evidența. Ianis Hagi fusese ultima data titular la Alaves pe 9 decembrie, la meciul de campionat cu Las Palmas, scor 0-1. La aproape o luna distanța, decarul roman…

- Alaves joaca impotriva lui Las Palmas, in etapa #16 din La Liga. Meciul incepe la ora 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Ianis Hagi (25 de ani) e titular la echipa gazda. Alaves - Las Palmas, live de la 15:00 Click AICI pentru statisticiTelevizare: Orange Sport 1, Prima Sport 2, Digi Sport 3 Alaves…