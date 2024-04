Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a scos din funcțiune o camioneta de remorcare condusa de un șofer roman, pe autostrada federala 47, langa Michelstadt. Mașina luase ITP-ul de doua zile, scrie portalul de știri al Poliței Federale.Miercuri,24 aprilie, camionul platforma al romanului a intrat in centrul atenției unei patrule…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost blocat in Germania, dupa ce, in urma unui control pe o autostrada, au fost descoperite numeroase defecțiuni. Pasagerii au fost dați jos, fiind ulterior preluați de microbuze pentru a-și continua calatoria, relateaza Rotalianul.Poliția germana a anunțat intr-un…

- Soferii din Romania primesc si vesti bune. O noua lege ii scutește de la plata impozitului auto. Cine se incadreaza? Proiectul de lege vizeaza scutirea de impozit pentru persoanele aflate in circumstanțe speciale. Propunerea ar urma sa fie pusa in aplicare numai pentru un singur autovehicul cu o capacitate…

- Vineri, 16 februarie, in jurul orei 09.00, polițiștii din Baia Sprie in colaborare cu polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au oprit pentru control un autoturism condus pe D.N. 18, mai exact pe strada Campului din Baia Sprie. La volan a fost identificat…

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- Țari din Europa in care fumatul este interzis in mașina. Fumatul in mașini este complet interzis in doar trei țari din UE, iar in alte 13 nu exista nicio interdicție. Germania are in plan sa interzica fumatul in mașini in care se afla copii și femei insarcinate. Ministrul sanatații al țarii, Karl Lauterbach,…

- Pentru iubitorii sportului rege: Wizz Air lanseaza zboruri speciale pentru Euro 2024. Lista de prețuri Wizz Air anunta ca lanseaza zboruri speciale in Romania pentru Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. „Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila…