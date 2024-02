Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Institutul de Sanatate Publica anunța ca in Romania se poate „vorbi de o situație de alerta epidemiologica” in ceea ce privește cazurile de gripa. Autoritațile ar putea declara epidemie la nivel național.

- In atenția turiștilor romani care se deplaseaza in zone tropicale. Ministerul Sanatații recomanda celor care intenționeaza sa calatoreasca sa discute cu medicii inainte de calatorie despre profilaxia impotriva malariei. In ultimele trei luni, in Romania au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie. Este…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Au fost emise doua avertizari cod portocaliu și galben de viituri pe rauri. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand vor ramane in vigoare avertizarile.

- Un copil in varsta de un an a murit din cazua rujeolei, fiind al patrulea deces inregistrat de la debutul actualei epidemii, conform datelor publicate, marți, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Pacientul,…

- Din fericire, in Salaj au fost confirmate doar doua cazuri de rujeola in ultima perioada, potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP a informat ca din cele peste 2.700 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, in perioada 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, s-au inregistrat…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), creșterea numarului de cazuri de rujeola s-a accelerat. In ultima saptamana sunt raportate 445 de noi imbolnaviri, reprezentand…

