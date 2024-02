Stiri pe aceeasi tema

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- Mai multe unitati spitalicesti din tara au fost tinta unui atac cibernetic in dimineata de 12 februarie, din primele date fiind vorba despre un atac de tip ransomware. Deocamdata nu se stie despre cate spitale este vorba la nivel national, cert fiind faptul ca nu este nici unul din Neamt. „La nivelul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica, la Digi24, ca numarul virozelor s-a stabilizat in ultima saptamana și ca a scazut semnificativ numarul cazurilor de gripa, relateaza News.ro.„Numarul de viroze respiratorii s-a stabilizat. Este aproape identic cu cel de saptamana trecuta,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in Romania sunt inregistrate anual intre 25 și 35 de cazuri de malarie, toate fiind cazuri de “import”. El a subliniat importanța consultarii datelor de la Institutul Național de Sanatate Publica, de la Direcțiile de Sanatate Publica și de la medici…

- Rafila: Avem in fiecare an in Romania in jur de 25 - 35 de cazuri de malarie, toate de importIn Romania se inregistreaza anual intre 25 si 35 de cazuri de malarie, toate de "import", a declarat marti, pentru AGERPRES, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a recomandat celor care calatoresc…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat joi, 1 februarie, ca Romania este in stare de alerta epidemiologica din cauza creșterii numarului de cazuri de gripa timp de trei saptamani consecutiv. Ministrul a subliniat ca „nu se instituie niciun fel de restricții”, insa a facut o serie de recomandari…

- Compania Pfizer da in judecata Romania pentru nerespectarea contractului care prevede ca țara noastra trebuie sa achite 550 de milioane de euro pentru inca 28 de milioane de vaccinuri anti-Covid pe care le-a comandat. Problema este ca, in prezent, in depozitele din țara noastra sunt vaccinuri anti-Covid…

- Fostul ministrul al Sanatații, Florian Bodog, a ținut sa-i dea o replica senatoarei PNL care a afirmat ca Alexandru Rafila fuge de responsabilitați in contextul crizei din Sanatate.„Doamna Nicoleta Pauliuc, senator penelist, știe ca se apropie alegerile și a pornit cu sorcova prin sat. Altfel…