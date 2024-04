Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor furnizate de ilrestodelcarlino.it, autoritațile italiene au descoperit un scandal grav in industria lactatelor din regiunea Marche, unde trei companii au fost implicate in utilizarea substanțelor periculoase pentru a masca starea de degradare a produselor. Potrivit anchetei desfașurate…

- Vești bune pentru iubitorii de vacanțe. Apare 0 noua stațiuni turistica, ce promite surprize de neuitat pentru toți cei care vor ajunge in zona. Autoritațile locale cred ca vizitatorii vor da navala aici, pentru ca localitatea are o atracție cu care spera sa dea lovitura. Se deschide o noua stațiune…

- Ce poate fi mai enervant și rușinos sa fii in public și sa verși lapte pe masa. Puțini știu cum sa il toarne dintr-un alt recipient in cana, fara sa dea pe alaturi. Iata cele mai utile și elegante trucuri, cu care nu vei da niciodata greș. Cum pui corect lapte in cafea Cafeaua este […] The post Cum…

- IPJ Alba: Termenul de inscriere la concursul pentru postul de agent de poliție – conductor caini, prelungit pana la 7 aprilie. Conditii de inscriere IPJ Alba: Termenul de inscriere la concursul pentru postul de agent de poliție – conductor caini, prelungit pana la 7 aprilie. Conditii de inscriere IPJ…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment pentru Romania in contextul alegerilor din perioada 15-17 martie 2024, in Rusia. Daca Vladimir Putin va caștiga din nou voturile rușilor, obținand un al cincilea mandat, perspectivele nu sunt optimiste. Vladimir Putin ar putea obține un…

- Exista trei reguli de aur pentru plantarea bulbilor de flori pe care orice gradinar ar trebui sa le știe. Termenul „bulb” se refera adesea nu numai la bulbi adevarați, ci și la plantele cu radacini tuberoase, tuberculi, cormuri și rizomi, deci poți urma aceste trei reguli și pentru astfel de flori.…

- De mai multe zile, este stare de alerta intr-o mica localitate din țara, dupa ce o explozie a distrus o casa. Autoritațile fac zilnic masuratori in satul din Romania de unde oamenii sunt evacuați, situația este critica. Casele stateau pe o punga de gaze Vineri, 1 martie 2024, o explozie puternica a…

- Vouchere pentru alimente: Guvernul a prelungit oficial termenul de acordare al ajutorului pana in 2027 Vouchere pentru alimente: Guvernul a prelungit oficial termenul de acordare al ajutorului pana in 2027 In cursul zilei de miercuri, Guvernul a aprobat oficial mecanismul de implementare pentru sprijinul…