Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2: TUPEU… Imbracat elegant și la braț cu consilierul sau Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu obține o noua victorie in fața judecatorilor vasluieni care par sa-și faca, pe mai departe, datoria fața de intaiul corupt al județului. Trimis, luna trecuta, in arest la domiciliu, pe vastul sau domeniu…

- UPDATE: Dumitru Buzatu a ajuns la Tribunalul Vaslui cu cateva minute inainte de inceperea ședinței de judecata. Acesta a fost adus cu mașina de fostul sau consilier personal, Alexandru Barbu, care, de altfel, este și unul dintre candidații PSD pe listele Consiliului Local al Primariei Vaslui. Intrebat…

- EROARE…Judecatoarea Cornelia Vezeteu, președinta Biroului Electoral de Circumscripție Ferești, face o greșeala de incepatoare. In loc sa faca personal tragerea la sorți pentru completarea membrilor BEC, așa cum spune legea electorala, magistrata lasa pe altcineva sa se ocupe de aceste treburi “marunte”.…

- IN SFARȘIT… In ziua in care PSD-iștii vasluieni se adunau in sala de spectacole a Casei de Cultura pentru a alege președintele partidului și sa completeze celelalte funcții de conducere ramase libere, Dumitru Buzatu, in zeghe, lua drumul Iașului. Fostul șef al județului avea stabilita intalnire cu procurorii…

- NECAZ… Inca de vineri, Dumitru Buzatu a parasit Penitenciarul Vaslui și a ajuns in arestul poliției ieșene. Și asta dupa ce procurorii anticorupție l-au chemat, inca o data, la audieri. Transferul sau este unul temporar astfel ca fostul șef al județului se va intoarce Vaslui la finalul discuțiilor cu…

- PAPARAZZI… Cina cea de taina a lui Ciolacu de vinerea trecuta de la Vaslui, dupa Conferința Județeana a PSD-ului, nu putea avea loc decat la restaurantul Savior din hotelul Vaslui, obiectiv despre care lumea spune ca ar fi al șpagarului Dumitru Buzatu. In documentele oficiale, proprietar este Ionuț…

- PRELUNGIT…Cu dosarul lui Daniel Buzamat pe masa Tribunalului Vaslui, judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis respingerea contestatiei formulate de catre Daniel Buzamat, fata de hotararea instantei vasluiene de prelungire a mandatului de arestare preventiva cu inca o luna. De asemenea, si afaceristul…

- INVAȚAMANT… Școlile cu rezultate slabe la simularea pentru Evaluarea Naționala vor trebui sa intocmeasca planuri dedicate de intervenție, care vor fi monitorizate prin inspecțiile la clasa. Anunțul a fost facut ieri de ministrul Eucației: „Vom solicita ca fiecare școala care are o medie a rezultatelor…