Guvernul a fost obligat de Comisia Europeana sa modifice din nou Legea achizițiilor publice și cea a achizițiilor sectoriale, cu prevederi care avantajeaza clar marile companii din afara țarii. In plus, contractele aflate in vigoare se vor modifica și ele, pe motiv ca Romania ar intra in procedura de infringement. Cel mai grav este insa […]