Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO, potrivit EFE si Reuters, preluate de Agerpres. „De…

- Maria Zaharova, 48 de ani, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, a declarat ca familiile din Republica Moldova nu au copii din cauza ca „barbații nu au timp sa procreeze”, pentru ca se duc la „exerciții militare cu trupe americane și romanești“, transmite Ruptly, agenție de știri video…

- Moscova va raspunde Bucurestiului la expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei din Romania, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit media de stat ruse, intre care Rossiiskaia Gazeta, Izvestia si RBC, care citeaza agentia oficiala de presa RIA…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat sambata ca exercitiile militare cu o durata de patru luni ale NATO in apropierea granitelor Rusiei, cunoscute sub numele de Steadfast Defender, sunt dovada ca alianta se pregateste pentru un potential conflict cu Rusia, transmite…

- Rusia a anunțat ca aprobarea de catre parlamentarii americani a unui sprijin suplimentar pentru Ucraina, de 60,84 miliarde de dolari, a aratat ca Washingtonul se implica mai profund intr-un razboi hibrid cu Rusia, care se va sfarsi intr-o umilinta similara cu cea din Vietnam sau Afganistan, relateaza…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a ajuns in China pentru a pregati vizita in aceasta țara a președintelui Vladimir Putin. Potrivit presei de la Moscova, președintele Putin va avea o vizita oficiala in China chiar in anul 2024. Vizita liderului rus in China va marca strangerea legaturilor…

- Moscova isi intensifica retorica prin care se indreapta catre acreditarea ideii ca SUA si Ucraina au pus la cale atentatul de vineri, de la sala de concerte Crocus City Hall, soldat cu 137 de morti si peste 180 de raniti, potrivit celui mai recent bilant. In ciuda faptului ca atacul a fost revendicat…

- Dmitri Medvedev a promis din nou razbunare dupa atacul terorist de la sala de concerte, soldat cu 137 de morti. „Fie ca Imparația Cerurilor sa fie a tuturor celor uciși nevinovați! Vom razbuna pe toata lumea. Și toți cei implicați, indiferent de țara de origine și statut, sunt acum scopul nostru legal…