Muzeul Carții și Exilului Romanesc gazduiește sambata, 22 iunie 2024, incepand cu ora 15.30, expoziția de medalistica „Din New York in minunata Cetate a Baniei”, organizata in colaborare cu Societatea Romana Creștina „Dorul”, din Statele Unite ale Americii. Amfitrionii acestui eveniment vor fi Dan Pavel, din partea Societații Romane „Dorul”, și Lucian Dindirica, viceprimarul Craiovei, fondatorul Muzeului Carții și Exilului Romanesc. La eveniment vor participa personalitați culturale de excepție, care au adus contribuții importante la pastrarea valorilor autentice romanești. Dupa mesajul președintelui…