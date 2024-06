Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Slovaciei a invins surprinzator formatia Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. ”Diavolii rosii”, mereu considerati printre favoriti la turneele finale, au dezamagit la…

- In al doilea meci de astazi, 17 iunie 2024, din grupa Romaniei E de la Campionatul European din Germania, Slovacia a reusit o victorie mare, la Frankfurt, contra Belgiei, favorita grupei Scorul a fost 1 0 1 0 , in urma golului lui Schranz din minutul 7.Belgia a avut doua goluri anulate, in urma analizei…

- Nationala Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European din Germania , scor 3-0 cu Ucraina, luni, la Munchen, in Grupa E. Tricolorii au reusit o victorie istorica, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), desi porneau cu sansa a doua in…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la startul EURO 2024. Campionatul European de fotbal din aceasta vara este programat intre 14 iunie și 14 iulie, in Germania. Echipa naționala a Romaniei este și ea prezenta la aceasta competiție la care iau startul cele mai bune 24 de echipe din Europa. "Tricolorii"…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa primul meci de la EURO 2024 contra Ucrainei, pe 17 iunie, de la ora 16:00. "Tricolorii" au un meci dificil contra unei echipe care are jucatori la cluburi importante din Europa. Startul in Grupa E se da la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Un debut cu dreptul ar…

- Fostul international Aurel Ticleanu, participant la editia din 1984 a Campionatului European, a declarat pentru AGERPRES, ca Romania are ultima sansa sa se califice in optimile de finala EURO 2024 din Grupa E, dar a precizat ca orice este posibil, elevii lui Edward Iordanescu demonstrand si in calificari…

- Generația de aur a belgienilor se apropie de finalul carierei, fara realizari notabile. Cea mai puternica adversara a Romaniei de la Euro pregatește o noua brigada de tineri jucatori care vor fi, cel mai probabil, prezenți la Campionatul European din vara. Totuși, nu trebuie neglijat faptul ca jucatori…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…