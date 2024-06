Stiri pe aceeasi tema

- Situația este destul de grava. 20 de gospodarii din satul Ardan, județul Bistrița Nasaud, sunt in acest moment izolate dupa ce, in urma ploilor abundente , drumul comunal a fost afectat in doua porțiuni, fiind inundat de o viitura. ”Aproximativ 20 de gospodarii sunt izolate din punct de vedere al accesului…

- V. S. Instituția Prefectului Prahova a transmis, sambata, 11 mai, ultimele noutați referitoare la situația craterului de la Slanic, aparut pe strada 23 August. Astfel, conform informațiilor furnizate de Instituția Prefectului, Emil Draganescu, prefect și președinte al Comitetului Județean pentru Situații…

- Autoritațile locale au emis joi, 2 mai, un mesaj Ro-Alert prin care oamenii sunt indemnați sa paraseasca zona din apropiere de strada 23 august, care s-a surpat, in urma cu o saptamana. Totodata, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a decis noi evacuari. „Alerta de urgența: extrema. Pericol…

- Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova solicita Consiliului Judetean Prahova, Primariei Slanic, Societatii Nationale a Sarii S.A.- Sucursala Salina Slanic si unui operator economic sa puna la dispozitie in termen de 48 de ore studiile geotehnice si geologice realizate pe raza localitatii…

- V. Stoica Emil Draganescu este noul prefect al județului Prahova, dupa ce Virgiliu Daniel Nanu, președintele PSD Prahova, s-a retras din funcție, deoarece va candida, in cadrul alegerilor locale din 9 iunie, la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova din partea social-democraților. Inainte…

- • Comisarii ANPC au decis inchiderea centrului pana la remedierea problemelor • Toate persoanele cazate – mutate in alte unitati ale DGASPC Prahova Violeta Stoica Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit, in urma unor controale efectuate la cererea prefectului județului…