- Jovan Surbatovic, secretarul general al Asociatiei Sarbe de Fotbal, a amenintat, joi, cu retragerea echipei sale de la EURO 2024 din Germania din cauza unor scandari auzite in tribune la meciul dintre selectionatele Croatiei si Albaniei, in cursul carora s-a strigat "ucide-ti sarbul", relateaza EFE.

- Jovan Surbatovic, secretarul general al Federației de Fotbal din Serbia, amenința inclusiv cu retragerea de la Euro 2024, daca UEFA nu intervine in cazul scandarilor auzite in timpul meciului Croația - Albania, scor 2-2. Suporteri din cele doua tabere au strigat: „Ucideți-i pe sarbi!”. In minutul 59…

- Comisia de Etica si Disciplina a UEFA a impus o amenda de 87.875 de euro Croatiei si una de 37.375 de euro Albaniei, din cauza incidentelor provocate de fanii lor la meciurile de la EURO 2024. Croatia a fost sanctionata pentru conduita fanilor sai la meciul cu Spania (0-3), disputat pe Stadionul Olimpic…

- Potrivit știrilor, Asociația de fotbal a Angliei (FA) le-a reamintit compatrioților sai ca trebuie sa se comporte decent in strainatate și sa nu uite importanța reprezentarii corecte a Angliei. "Orice manifestare a unui comportament inacceptabil in timpul meciului cu Serbia poate duce la retragerea…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a anunțat ca fanii se vor putea intoarce in tribune la ultimele meciuri pe care Dinamo București și UTA Arad le vor disputa pe teren propriu in finalul play-out-ului SuperLigii, informeaza LPF.