Dedicație pentru infractori: Guvernul schimbă legea privind regimul armelor și al munițiilor! Guvernul va adopta azi un proiect de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor Un proiect de Ordonanța de urgența propune modificari esențiale in reglementarea armelor de foc din Romania, in conformitate cu principiile constituționale și deciziile Curții Constituționale. Scopul principal al acestor modificari este de a individualiza […] The post Dedicație pentru infractori: Guvernul schimba legea privind regimul armelor și al munițiilor! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uite taxa, nu e taxa! Cam așa am putea descrie ce se intampla in aceste zile cu banii pacienților din Romania. Dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența prin care elimina parțial impozitarea concediilor medicale, premierul Ciolacu a venit cu o completare.

- Mamele minore au nevoie de ajutorul statului. Dincolo de masurile de prevenție, pentru a reduce acest fenomen larg raspandit in țara noastra, trebuie sa le ajutam pe mamele minore. Guvernul vine cu o masura mult așteptata. A fost adoptata Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru sprijinirea…

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Actul normativ aprobat face parte din demersurilor de consolidare a capacitatii de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de aparare, ordine publica…

- Proprietarii de microintreprinderi nu știu daca vor fi nevoiți sa mute firma pe profit pana pe 31 martie pentru ca nu a aparut actul normativ care stipuleaza scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.00 de euro. Termenul limita de 31 martie pentru…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat miercuri, la Antena 3, ca Ordonanța de Urgența prin care Guvernul a decis comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare ar trebui sa fie declarata neconstituționala, ținand cont de precedentele decizii ale judecatorilor. „Daca ne uitam…

- Desi mai sunt doar 12 zile pana cand Romania va intra aerian și maritim in Schengen, nu toti cetatenii romanii vor putea calatori fara a fi controlati la frontiera dupa 31 martie 2023. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care modifica parte din legislatia…

- Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, transmite…

- Legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu a fost promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia…