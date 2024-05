Alocația complementară. Ce venituri sunt luate în calcul, de fapt Alocația complementara. Venituri luate in calcul Familiile cu resurse financiare limitate din Romania au acces la diverse soluții pentru a-și suplimenta veniturile, iar una dintre acestea este cunoscuta sub numele de alocație familiala complementara sau alocația pentru susținerea familiei. Alocația familiala complementara este destinata familiilor constituite din soț, soție și copii cu varsta de pana la 18 ani, care locuiesc impreuna și care au venituri nete pe membru de familie sub salariul minim pe economie. Pentru a stabili drepturile, primarul dispune efectuarea unei anchete sociale in termen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

