- Sase turisti incearca sa ajunga pentru scurt timp in spatiu la bordul unei rachete construite de compania lui Jaff Bezos, Blue Origin, care a fost lansata duminica din Statele Unite, scrie Reuters.

- Polițiștii sunt din nou in alerta dupa dispariția unei femei in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca. La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul…

- Mark Twain a glumit odata: „Varsta este un caz de minte peste materie. Daca nu te deranjeaza, nu conteaza.” Cand vine vorba de Martin Scorsese, varsta cu siguranța nu face diferența. Dupa ce a obținut 10 nominalizari la Oscar pentru epicul istoric al crimei de anul trecut „Killers of the Flower Moon”,…

- O echipa de medici de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au redat vederea unui baiat in varsta de 14 ani, dupa ce i-au operat de o tumora orbitara gigant, conform Agerpres. Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr Lucian Eva, a declarat, potrivit aceleiași surse, ca un baiat in varsta…

- O eleva, in varsta de 15 ani, din Rovinari, este cautata de familie, dupa ce nu a mai revenit acasa de la școala.Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați joi cu privire la faptul ca, Doncz Cristiana-Florina, in varsta de 15 ani, din Rovinari, a plecat de la domiciliu, cu intenția…

- Luni, 4 martie, polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați prin plangere de catre un barbat in varsta de 53 de ani din Coaș cu privire la faptul ca fiul sau, Taraba Darius Gabriel, in varsta de 17 ani, din Coaș, a plecat de la domiciliu in jurul orei 06.00, inspre municipiul Baia Mare și nu a mai revenit…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Dej este cautata de poliție și aparținatori dupa ce a plecat de acasa in urma cu doua zile și nu a mai revenit. La data de 19 februarie a.c., poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca familia numitei Mihuț Mihaela-Camelia, in varsta de 38 de ani din…