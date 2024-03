„Schengen”: Minorii nu scapă de controale la ieșire din țară! Desi mai sunt doar 12 zile pana cand Romania va intra aerian și maritim in Schengen, nu toti cetatenii romanii vor putea calatori fara a fi controlati la frontiera dupa 31 martie 2023. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care modifica parte din legislatia in domeniul strainilor și al frontierei, in sensul ca prevede menținerea controalelor pentru minori. Desi intrarea in Schengenul aerian ii naval presupune ca romanii nu vor mai fi controlati de Poliția de Frontiera, oficialii MAI au propus ca parinții, reprezentanții legali sau persoanele care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

