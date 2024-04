Stiri pe aceeasi tema

- Minaur a fost invinsa, duminica seara, in prima manșa a semifinalelor EHF European Cup, in deplasare, de Valur Reykjavik, cu 36-28 (18-14). Nu a fost cea mai buna partida a baimarenilor, insa, pe de alta parte, și islandezii s-au dovedit a fi adversari puternici. Una peste alta, in urma acestui rezultat,…

- Selectionerul echipei masculine de handbal a Romaniei, George Buricea, care e si antrenorul principal al CSM Constanta, a anuntat lotul pentru dubla cu Cehia, din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2025. Dintre tricolorii convocati fac parte si sapte jucatori de la CSM Constanta: Dan…

- Debutul lui George Buricea in postura de selecționer al Romaniei a fost unul de succes. „Tricolorii” au trecut de Macedonia de Nord, sambata, cu 28-24 (15-10), intr-un meci amical disputat la Braila. Vineri, Romania caștigase un meci-școala cu aceeași reprezentativa, scor 32-27. Sala din Braila a fost…

- Nationala masculina se va reuni in 10 martie, la Braila, pentru un stagiu de pregatire, care se va incheia cu doua partide amicale, in 15-16 martie, cu Macedonia de Nord. Va fi prima actiune a nationalei cu George Buricea antrenor, care l-a inlocuit pe Xavi Pascual. Potrivit FR Handbal, lotul jucatorilor…

- Noul selectioner al echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, George Buricea, a anuntat lotul de jucatori pe care va conta la meciurile amicale cu Macedonia de Nord de luna aceasta. Reamintim ca acesta l-a inlocuit pe spaniolul Xavi Pascual (CS Dinamo). George Buricea a apelat la doar patru…

- Marți, 6 februarie, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au depistat in trafic trei barbați de 25, 41 respectiv 76 de ani din Baia Mare, Borșa și Sighetu Marmației, care au condus autoturisme pe drumurile publice, in timp de aveau alcoolemii de 0,46, 0,95 respectiv 0,78 mg/l alcool pur in aerul…

- Ordinde de protecție provizorii emise de polițiștii maramureșeni Baia Mare – La data de 02 februarie, la ora 20.10, polițiștii au fost sesizați de catre o tanara de 26 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca are un scandal cu concubinul sau. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta,…

- Marti, 30 ianuarie 2024, ziua de praznuire a Sfintilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Sfantul Ioan Gura de Aur, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu Vicar, coordonatorul invatamantului…