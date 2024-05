Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Cluj-Napoca, 29 aprilie 2024 Fundația Parinți din Romania anunța incheierea primei etape a proiectului EDUPASS, care indruma tinerii din școlile din Turda spre un viitor mai bun

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…

- In ședința de joi, Guvernul va aproba un nou proiect privind Codul Silvic. Esența acestui proiect? Crearea Registrului Forestier Național. Acest registru va juca un rol cheie in monitorizarea exploatațiilor forestiere și a proprietaților din Fondul Forestier Național. Mai mult, va simplifica și eficientiza…

- Opoziția se intrece in plangeri penale la adresa premierului Marcel Ciolacu, dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montanta, in timp ce Puterea critica demersurile facute de cei din USR sau de Dacian Cioloș.

- Alegerile pentru președintele Romaniei vor fi organizate mult mai devreme decat luna dinaintea incheierii mandatului lui Iohannis. Parlamentul a adoptat un proiect legislativ inițiat de UMDR, care redefinește calendarul alegerilor prezidențiale in Romania. Potrivit acestui proiect, alegerile pentru…

- Ungurii trebuie sa caștige in municipalitați și trebuie sa ne pastram reprezentarea europeana. Numai așa ne putem proteja comunitatea de extremiștii romani. Președintele UDMR a reacționat, pe pagina sa de socializare , la anunțul premierului Marcel Ciolacu și al președintelui Senatului Nicolae Ciuca,…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, anunța Nicolae Ciuca citat de Agerpres. Intrebat daca poate exista un risc de sanctiune din partea electoratului liberal, el a raspuns: „Exista acest risc pe care il asumam pentru un lucru foarte bine asumat: stabilitatea tarii si…

- Banca Mondiala propune un impozit de 20% pe salarii pentru o anumita categorie de romani. Recomandarile experților vin in contextul regandirii impozitarii in Romania. Scenariile luate in calcul de Banca Mondiala sunt urmatoarele: impozit de 10% pentru salariile de 4.000 lei brut, impozit de 20% pentru…