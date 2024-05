Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri seara Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor” […] The post Florin Piersic, operat in regim de urgența la Spitalul ”Foișor” appeared first on Puterea.ro .