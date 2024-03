Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni sambata, de la ora 17.30, la Braila, selectionata Macedoniei de Nord intr-o partida amicala. Handbaliștii tricolori se pregatesc in vederea dublei cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2025. Partidele, tur-retur,…

- Romania s-a impus, sambata, cu 28-24 (15-10) intr-un meci amical disputat la Braila in fața Macedoniei de Nord , dupa ce vineri caștigase un meci-școala cu 32-27. Debutul lui George Buricea in postura de selecționer al Romaniei a fost unul de succes. „Tricolorii” au trecut de Macedonia de Nord, antrenata…

- Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei va intalni sambata, la Braila, selectionata Macedoniei de Nord, intr-o partida amicala. Duelul va avea loc de la 17.30, in Sala Polivalenta. Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, George Buricea, a declarat miercuri, intr-o conferinta…

- Nationala masculina se va reuni in 10 martie, la Braila, pentru un stagiu de pregatire, care se va incheia cu doua partide amicale, in 15-16 martie, cu Macedonia de Nord. Va fi prima actiune a nationalei cu George Buricea antrenor, care l-a inlocuit pe Xavi Pascual. Potrivit FR Handbal, lotul jucatorilor…

- Noul selectioner al echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, George Buricea, a anuntat lotul de jucatori pe care va conta la meciurile amicale cu Macedonia de Nord de luna aceasta. Reamintim ca acesta l-a inlocuit pe spaniolul Xavi Pascual (CS Dinamo). George Buricea a apelat la doar patru…

- Constantin Din, președintele FRH, a anuntat ca partida de pe teren propriu cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025, se va disputa la Baia Mare. „Nationala de seniori va avea un meci amical in perioada de pregatire, cu Macedonia de Nord, in perspectiva partidei de baraj cu Cehia pentru…

- „Tricolorii” pot reveni la un Campionat Mondial dupa o pauza de 14 ani daca trec de dubla manșa a barajului cu naționala Cehiei. Romania și-a aflat, sambata, adversara din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025 in urma tragerii la sorți, care a avut loc la Koln. „Tricolorii” se vor duela cu Cehia,…