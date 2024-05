Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Nicolae Ciuca a facut anunțul! El a transmis miercuri, de Ziua Victoriei in Europa de la finele celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca aduce omagiul sau militarilor romani care au luptat in al Doilea Razboi Mondial si le transmite veteranilor de razboi cu acest prilej aprecierea si respectul fata de…

- Turcii investesc in Romania. Investițiile directe turcești in Romania au ajuns la un nivel foarte ridicat, de 7,5 miliarde de dolari, atunci cand sunt incluse și investițiile din țari terțe, a declarat Cevdet Yilmaz , vicepreședinte al Turciei, la o intalnire cu oameni de afaceri in București. Romania,…

- “Ne vedem astazi un eveniment deosebit de important unde vedem investitiile ca se finalizeaza. Romania se dezvolta prin investitii si acest lucru cred ca nu mai poate fi contestat de nimeni, cel putin in ultimii doi ani de zile s-a investit in Romania peste 35 de miliarde de euro, discutand aici de…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, in cadrul Congresului PPE, ca pericolul destabilizarii Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodata si este sustinut de partidele extremiste si populiste si de aceea trebuie sa ne concentram eforturile si resursele pentru a combate aceste miscari…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europana, conform Bursa.ro.Ciuca…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat, miercuri, ca, in tot ceea ce inseamna valorile si virtutile PNL, nu s-a schimbat nimic din luna noiembrie a anului trecut cand liberalii au decis sa mearga singuri in alegeri si a explicat ca ceea ce s-a intamplat acum prin aceasta…

- Niculae Havrilet a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data de 3 martie 2020. ”OMV Petrom SA anunta ca Niculae Havrilet a notificat societatea cu privire la renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, incepand cu data de 12 februarie…