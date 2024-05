Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat despre majorarile salariale care urmeaza si daca vom avea in urmatoarele luni o tendinta de majorare a incasarilor sau vom fi nevoiti sa ne imprumutam. ”Nu vreau sa speculez pe un astfel de subiect pentru ca nu am discutat pana in momentul de fata nici…

- Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 35,88 miliarde de lei, fata de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB dupa primele doua luni, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor."Executia bugetului…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, despre deficit, ca este vorba de platile care s-au facut la inceputul anului, care veneau pe contractele din luna decembrie. El a mai spus ca, din datele Ministerului Finantelor, pe sumele colectate rezulta foarte clar ca este prima data cand se indeplineste…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, in aceeași perioada a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din…

- Deficitul bugetar a urcat la 28,99 miliarde de lei dupa primele doua luni ale acestui an, reprezentand 1,67% din PIB, in crestere de 1,7 ori comparativ cu un sold negativ de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB, raportat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate marti de…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Presedintele PNL si al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat ca Guvernul va lua masuri de reducere a cheltuielilor bugetare, insa forma acestora va fi stabilita in cadrul coalitiei. Presat sa gaseasca solutii pentru reducerea deficitului bugetar, Guvernul vrea sa faca din nou economii. Act normativ pentru…