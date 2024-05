Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central informeaza ca vineri, 10 iunie 2024, incepe campania electorala pentru alegerile din data de 9 iunie, subliniind ca, de la acel moment, se aplica regulile specifice in privinta actiunilor si materialelor de propaganda permise. Potrivit reglementarilor in vigoare, in campania…

- Campania electorala pentru alegerile din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se incheie pe 8 iunie, la ora 7.00 și este interzisa folosirea de catre politicieni a mesajelor discriminatorii sau de incitare la ura și intoleranța, ori defaimarea competitorilor, a transmis Biroul Electoral Central.BEC a recomandat…

- AUR – Alianța pentru Unirea Romanilor – a inceput oficial campania pentru acest an electoral, in mod simbolic, la Targoviște, unde a prezentat candidații la europarlamentare, cei pentru consiliile județene din țara și candidați la primariile municipiilor resedința de județ din Romania. Aproximativ doua…

- Intr-o intervenție directa la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar al Primariei Municipiului București, a vorbit despre strategia sa de campanie, subliniind prezența icoanei Sfantului Gheorghe și determinarea de a continua lupta electorala. Intrebat despre prezența…

- Sfantul Sinod al BOR face cateva precizari, in perspectiva alegerilor locale și legislative din acest an. ’’Reamintirea poziției Bisericii Ortodoxe Romane fața de viața politica și campaniile electorale, in contextul anului electoral 2024, in sensul neimplicarii Bisericii in politica partinica, deoarece,…