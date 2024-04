Stiri pe aceeasi tema

- Inter primește vizita celor de la Napoli, incepand cu ora 21:45, in runda cu numarul #29 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A Inter este mare favorita in meciul din…

- Aurelio de Laurentiis, președintele campioanei en-titre din Italia, Napoli, a anunțat demiterea antrenorului Walter Mazzarri și inlocuirea acestuia cu Francesco Calzona, care iși va desfașura in paralel și activitatea de selecționer al Slovaciei. Cu 36 de puncte in Serie A și aflata doar pe locul 9…

- Ramasa fara Luciano Spalletti, antrenorul care a readus titlul dupa o pauza de 33 de ani, Napoli este aproape de o noua schimbare pe banca tehnica, dupa doua incercari nereușite in acest sezon.

- AC Milan a facut un pas greșit in campionatul Italiei, intr-un moment in care ar fi avut nevoie de o victorie. Formația lui Stefano Pioli a pierdut in deplasarea de la Monza, scor 4-2, in etapa cu numarul 25 din Serie A.

- Napoli, campioana en-titre a Italiei, a pierdut cu 1-0 pe terenul echipei AC Milan și se afla la șapte puncte in spatele echipei de pe locul 4 din Serie A, ultimul care asigura calificarea in Champions League.

- AC Milan și Napoli se intalnesc de la 21:45, in cel mai interesant meci al zilei in Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A AC Milan pleaca cu prima șansa in partida de…

- Milan - Napoli, meci contand pentru etapa a 24-a din campionatul Italiei, este programat, duminica, 11 februarie, de la ora 21:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Echipa italiana Lazio a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 22-a din Serie A.Prima repriza s-a incheiat fara nici o ocazie de gol in conturile celor doua formatii, iar in minutul 46 Lazio a avut un gol al lui Castellano, anulat…