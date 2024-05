Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Paula Chirila s-au transformat in ediția din aceasta seara in Viorica de la Clejani și Connect-R. Cei doi au interpretat o melodie in limba romana din care inițial nu au ințeles mare lucru. Cum le-a ieșit și cum au comentat jurații momentul lor.

- Nu a mai fost vazuta in spațiul public aproape doi ani de zile, dupa evenimentele controversate prin care a trecut. Imagini devenite virale in mediul online o arata pe Margherita de la Clejani in ipostaze neașteptate. Ce s-a intamplat cu tanara de 32 de ani. Foto Evenimentele sensibile prin care a trecut…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului instituie unele obligatii pentru prestatorii de servicii de plata, de pastrare a evidentelor privind platile transfrontaliere si beneficiarii acestora si de punere a acestor evidente la dispozitia organelor fiscale. De asemenea, este introdusa posibilitatea…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Mures a fost somata, luni, de Patronatul Medicilor de Familie si de Asociatia Medicilor de Medicina Generala - Medicina de Familie Mures sa achite diferenta de 43,42% la plata serviciilor prestate de medicii de familie, aferenta lunii ianuarie, altfel vor…

- S-a incheiat prima ediție a festivalului Untold, primul ce a avut loc in Dubai. A fost un festival ce a mustit de vedete de la noi, milionari, influenceri, chiar și SRI-iști cu chef de distracție, așa cum a uimit prin prezența sa generalul monden Florian Codlea. Pentru cele patru zile de distracție,…

- Din data de 15 martie a anului curent, casieriile societații Termo Calor Confort se vor desființa, iar plata pentru facturile de energie termica va fi efectuata prin urmatoarele modalitați: 1. Plata directa la Libra BANK in contul Escrow nr. RO23BREL0002001283630101 (in curand, vor fi deschise conturi…

- Initial, instanta se retrasese pentru deliberari, dar, la finalul dezbaterilor, judecatorii au decis ca trebuie repusa pe rol cauza, pentru a fi administrate mai multe probe.Tribunalul Constanta a respus pe rol dosarul in care, in prima instanta, Asociatia Petre Tutea a fost obligata sa achite o suma…