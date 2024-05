Autostrada Unirii A8, un proiect ambițios care va conecta Moldova cu Transilvania, prinde contur cu semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 2, zona montana. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a dezvaluit detalii impresionante despre acest nou lot. Lotul 2, cuprins intre Miercurea Nirajului și Lechin, va adaposti o serie de […] The post Autostrada Unirii A8: Lotul 2, Zona Montana, incepe construcția cu detalii tehnice uimitoare appeared first on Puterea.ro .