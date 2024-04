Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Inter Milano a invins luni seara, in deplasare, scor 2-0, formatia AC Milan, in Derby della Madonnina. Cu aceasta victorie Inter a devenit, matematic, campioana Italiei, informeaza news.ro.Inter a deschis scorul relativ repede, in minutul 18, cand a marcat Acerbi.

- Liga 4, etapa a 19-a: Liderul CIL Blaj, „set” in derby-ul cu Viitorul Santimbru! Energia Sasciori, a 4-a victorie consecutiva Liga 4, etapa a 19-a: Liderul CIL Blaj, „set” in derby-ul cu Viitorul Santimbru, care pierde dupa 13 etape! Și Energia Sasciori a realizat a 4-a victorie consecutiva, fiind revelația…

- Derby incendiar astazi intre Volei Alba Blaj și Rapid, scor 3-2 (20-25, 25-19, 20-25, 25-12, 15-11), in „Alba Blaj” Arena, in ultima runda a Diviziei A1, un meci nebun, cu o miza uriașa. Campioana a avut parte de o partida speciala impotriva antrenorului Darko Zakoc, echipa din „Mica Roma” reușind sa…

- Urban Titu arata tot mai bine in campionat și pare greu de crezut ca va rata titlul județean in acest sezon. In etapa a doua a returului Ligii a 4-a, echipa antrenata de Florin Anton și-a aratat din plin colții și a obținut o victorie importanta impotriva campioanei Recolta Gura Șuții. Pe teren strain,…

- Volei Alba Blaj a pierdut, sambata, derby-ul cu CSM Lugoj, scor 0-3 și implicit prima poziție din Divizia A1. Formația din „Mica Roma” nu a reușit decat in anumite momente sa se ridice la inalțimea unui meci decisiv pentru fotoliul de lider. Dupa aceasta infrangere, campioana a coborat pe treapta a…

- Volei Alba Blaj a invins astazi pe Dinamo București, scor 3-0 (25-21, 25-23, 25-20), in derby-ul rundei in Divizia A1, un meci cu miza enorma. A fost și o revanșa luata de formația din „Mica Roma”, dupa eșecul din meciul direct din noiembrie, in fața unei asistențe cifrate la 900 de spectatori. Campioana…

