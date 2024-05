Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a fost esential pentru formatia Damac FC, in meciul castigat cu scorul de 2-1 in deplasare cu Al-Okhdood, sambata, in etapa a 28-a a primei ligi saudite de fotbal, informeaza AGERPRES.Stanciu a deschis scorul in min.

- Antonio Sefer are un sezon extrem de bun in Israel alaturi de Hapoel Beer Sheva. Mijlocașul roman a adus victoria echipei sale in derbiul cu liderul Maccabi Tel Aviv, incheiata cu scorul de 1-0.

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a invins-o pe Gudja cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Maltei, anunța AGERPRES.

- Mijlocasul roman Vlad Dragomir a marcat golul echipei FC Pafos, care a terminat la egalitate cu Omonia Nicosia, 1-1, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a cincea a fazei play-off a campionatului de fotbal al Ciprului, potrivit Agerpres. Gazdele au deschis scorul prin Veljko Simic (45+2),…

- Ianis Hagi este imprumutat la Deportivo Alaves pana la finalul acestui sezon, urmand sa se intoarca la Rangers daca spaniolii nu vor decide sa il transfere definitiv. Mijlocașul roman a dezvaluit in ce campionat iși dorește sa joace din sezonul urmator.

- Mijlocasul francez de la Lazio Roma, Matteo Guendouzi, eliminat vineri in timpul suplimentar de joc in meciul dintre echipa sa si AC Milan, a primit o suspendare de doua meciuri, a anuntat marti Liga Italiana de Fotbal, scrie AFP. Guendouzi a fost sanctionat "pentru ca in minutul 51 al reprizei secunde…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a invins-o pe Mosta FC cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres. Ciolacu a deschis scorul in chiar minutul 2 al partidei, celalalt gol al oaspetilor…

- Fundasul roman Adrian Rus a marcat un gol pentru formatia FC Pafos, care a invins-o pe Othellos Athienou cu scorul de 3-0, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Ciprului. David Goldar (17) a deschis scorul, Rus a majorat diferenta (54), cu o lovitura…