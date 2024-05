Polonia susține ca spionii cibernetici ruși au făcut ravagii Autoritațile poloneze susțin ca un grup de hackeri ruși care are legaturi cu GRU a pus la cale atacuri cibernetice care au vizat guvernul de la Varșovia. Hackerii ruși au vizat rețele aparținand guvernului polonez in aceasta saptamana, a aratat miercuri Institutul Național de Cercetare (NASK) de la Varșovia. NASK a declarat ca grupul de […] The post Polonia susține ca spionii cibernetici ruși au facut ravagii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

