- Biroul Organizației Cugir a PSD a hotarat in unanimitate, propunerea de candidat la fotoliul de primar al orașului Cugir a lui Andrei Sarmașan. Andrei Sarmașan s-a nascut in orașul Cugir, are 37 de ani, este casatorit și este tatal unei feițe de 6 ani. A absolvit Universitatea „1 Decembrie 1918 Alba…

- Deputatul USR, Daniel Blaga, a transmis astazi un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, prilej cu care l-a prezentat și pe candidatul Alianței Dreapta Unita pentru Baleni. Este vorba despre profesorul Florin Lucian Tanase, membru al etniei rome. De altfel, comuna Baleni este una multietnica,…

- Candidatul comun al PSD-PNL la primaria București, medicul Catalin Cirstoiu, a discutat cu lideri din PSD despre varianta retragerii din cursa pentru primaria Capitalei in cazul in care nu crește in sondaje, au declarat pentru G4Media.ro surse politice din coaliție. Carstoiu neaga ca a discutat acest…

- Candidatul PNL pentru primaria orașului Targu Neamț, dl. Gheorghe Apetrei, a apreciat numarul mare de liberali care au raspuns prezent unei intalniri care a avut loc in acest sfarsit de saptamana, remarcand ca liberalii targnemțeni sunt extrem de hotarati sa sprijine proiectele acestuia pentru orașul…

- Andrei Ciuhodaru, candidatul REPER la Primaria municipiului Iași In viitoarea Uniune Europeana este foarte important sa avem centre urbane interconectate și centre regionale bazate pe economie circulara, sa fie implementate noile tehnologii și proiecte arhitecturale de anvergura, a afirmat astazi la…

- Candidatul aliantei PSD-PNL pentru Primaria generala a municipiului Bucuresti, Catalin Cirstoiu, este de parere ca e nevoie cu prioritate de un act normativ care sa reglementeze functionarea administratiei zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov, act normativ care sa reglementeze clar atributiile celor…

- Consiliul Director Județean al PNL Prahova, intrunit miercuri seara, a stabilit ca Iulian Dumitrescu sa fie candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, la alegerile din 9 iunie 2024. Prin urmare, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar in urma anchetei declanșate…

- Candidatul PNL Neamț pentru Primaria orașului Bicaz, Iulian Matasa și-a marit echipa cu consilierul local USR, Adrian Sapunaru și omul de afaceri Viorel Ursu, din Bicaz, Liderul liberalilor nemțeni a apreciat ca acest lucru va aduce plus valoare proiectelor pe care Iulian Matasa le are in vedere și…