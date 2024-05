Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului anunta ca ”dezavueaza si descurajeaza” toate tendintele de a o atrage in lupta electorala prin folosirea numelui ei si al Inalt Prea Sfintitului Teodosie, ”in sensul favorizarii sau defavorizarii vreunui candidat politic”. Arhiepiscopia Tomisului a transmis, marti, un comunicat…

- “Cure For Lonely” este piesa electronica electrizanta ce a reieșit din colaborarea dintre VAMERO și Jost, care servește drept un remediu vibrant pentru singuratate. Cu batai pulsante și ritmuri contagioase, melodia captureaza esența evadarii prin muzica. Imbinand magistral melodii complexe cu linii…

- Camila Cabello colaboreaza cu Playboi Carti pentru “I LUV IT”. Noul single a fost scris de Camila și creat alaturi de producatorul executiv El Guincho (Rosalia, J Balvin, Billie Eilish) și coproducatorul Jasper Harris (Baby Keem, Jack Harlow, Roddy Rich). Pe masura ce așteptarea pentru muzica noua de…

- EMY Alupei, JUNO și DJ SAVA iși unesc forțele și aduc in playlisturi „Fraiere”, o piesa manifest pentru toți cei care și-au lasat inima in mana oamenilor nepotriviți. Cu muzica și versurile compuse de catre EMY Alupei alaturi de JUNO, Alex Mladin, DJ SAVA și Gabriel Stanoiu, „Fraiere” este o poveste…

- Viitorul Jocurilor de Noroc Online: Tendințele stabilite de Noile Cazinouri Romanești In ultimii ani, peisajul jocurilor de noroc online din Romania a cunoscut o creștere și o evoluție semnificativa. Cu apariția unor noi cazinouri și progresele tehnologice, industria trece printr-o serie de schimbari…

- Ploile vor mai persista inca o saptamana in țara, dar apoi temperaturile vor crește peste valorile obișnuite ale perioadei, arata prognoza meteo pentru intervalul 18 martie – 15 aprilie. Urmatoarea saptamana va fi ploioasa in est, sud si sud-est, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada in toate…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Inainte de premiera mondiala a serialului de vineri, 8 martie, in cadrul Festivalului de Film SXSW din Austin, Netflix lanseaza trailerul final și posterul pentru 3 Body Problem, un nou serial realizat de David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones), alaturi de Alexander Woo (True Blood). O decizie…