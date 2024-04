Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 29-a din Serie A, scrie news.ro. Intr-o prima repriza in care au avut o tripla ocazie in minutul 13, gazdele au deschis scorul pe final, prin Darmian,…

- FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid 3-2, in „finala” ultimei etape in Divizia A1 | Campioana, victorie uriașa și locul 3!!!! Derby incendiar Volei Alba Blaj – Rapid, scor 3-2 (20-25, 25-19, 20-25, 25-12, 15-11), in „Alba Blaj” Arena, in ultima runda a Diviziei A1, un meci nebun, cu o miza uriașa. Campioana…

- Urban Titu arata tot mai bine in campionat și pare greu de crezut ca va rata titlul județean in acest sezon. In etapa a doua a returului Ligii a 4-a, echipa antrenata de Florin Anton și-a aratat din plin colții și a obținut o victorie importanta impotriva campioanei Recolta Gura Șuții. Pe teren strain,…

- Formatia Internazionale Milano a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Genoa, intr-un meci din etapa a 27-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro Invingatorii au marcat pri Asllani ’30 si Sanchez ’38 (penalti).Pentru Genoa a inscris Vasquez, in minutul 54.…

- Inter Milano a invins luni fosta echipa a lui Radu Dragușin, Geno, scor 2-1, in runda cu numarul 27 a campionatului Italiei. Nerazzurri s-au distanțat la 15 puncte de locul secund, ocupat de Juventus.

- Formatia Bologna a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Fiorentina, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a campionatului Italiei. Golurle au fost marcate de Orsolini ’12 si Odgaard ‘90+5, conform News.ro.Bologna ocupa locul 5 in clasament, cu 42 de puncte,…

- Politia italiana a arestat la primele ore ale diminetii de luni aproximativ 50 de fani milanezi care au atacat autoritatile locale cu petarde artizanale, dupa marele derby al campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica seara pe stadionul San Siro, in cadrul etapei a 23-a a sezonului, castigat…