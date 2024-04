Mirela Retegan, fondatoarea trupei Zurli, a facut un anunț important dupa demisiile pe banda rulanta. Ea a dezvaluit ce se va intampla cu acest proiect din toamna asta. Controversele iscate in urma declarațiilor facute atat de Lulu cat și de Mirela Retegan, i-a facut pe fanii lor sa se intrebe care este, de fapt, adevarul.Mirela Retegan a dat o veste importanta, anunțand ca un nou personaj va face parte din proiect in aceasta toamna.„Zurli are 25 de personaje create in 17 ani, in acest timp, unele personaje au ieșit mai in fața, altele au ramas in back up. Urmatorul personaj pe care o sa il creez…