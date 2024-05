Stiri pe aceeasi tema

- Speranțele ca președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul sau de externe au supraviețuit prabușirii unui elicopter pe un teren muntos și pe o vreme geroasa sunt foarte mici, a declarat luni un oficial iranian, dupa ce echipele de cautare au localizat epava, relateaza Reuters. „Elicopterul președintelui…

- Elicopterul in care se afla președintele iranian Ebrahim Raisi și alți oficiali, inclusiv ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, a fost localizat pe un munte din nord-vestul Iranului. Anunțul a fost facut luni de serviciile de salvare iraniene, care au estimat ca situația „nu este buna” pentru…

- Iranul e inmarmurit. Elicopterul in care se afla presedintele tarii, Ebrahim Raisi, s-a prabusit in munti din cauza ceții. Unele surse vorbesc de o aterizare forțata, dar nu exista date certe pana in acest moment privind cauzele accidentului sau soarta celor din elicopter. Zeci echipe de salvare incearca…

- Fostul ministru britanic al Apararii Tobias Ellwood a declarat la Sky News ca „nu este un semn de bun augur cand dureaza atat de mult timp” cautarile elicopterului prabușit in care se afla președintele Ebrahim Raisi.

- Președintele iranian de linie dura Ebrahim Raisi a fost vazut mult timp ca un protejat al liderului suprem al Iranului și ca un potențial succesor pentru poziția sa in cadrul teocrației șiite din țara.

