V.S. Copiii din comuna prahoveana Cornu au parte de condiții excepționale de invațamant, dar și pentru a practica inotul, dupa finalizarea a trei obiective de interes public in localitate. Sambata, 1 Iunie, au fost inaugurate o școala, o gradinița și un bazin de inot, in prezența prefectului județului Prahova, Emil Draganescu, a directorului Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Liviu Mușat, a primarului comunei Cornu, Cornel Nanu și, bineințeles, a beneficiarilor acestor noi structuri, copiii din comuna. Astfel, Școala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu” a fost modernizata, pentru…